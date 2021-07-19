«Продал свой билет»: Эштон Катчер отказался от полета в космос ради детей

11 июля состоялся первый полет в космос, организованный частной компанией Virgin Galactic. Ее основатель, 70-летний Ричард Брэнсон, слетал туда и назад за 90 минут, пять из которых прошли в невесомости. Мечта богача состоит в том, чтобы сделать такие путешествия доступными для людей, не являющихся космонавтами.

И, как оказалось, билеты на следующие полеты его корабля уже давно продаются. Американский актер Эштон Катчер рассказал журналистам, что купил один такой для себя, правда, хорошенько подумав, продал его. Остаться на Земле кинозвезду убедила его жена Мила Кунис, с которой он воспитывает двоих детей — шести и четырех лет, сообщает Teleprogramma.pro.

«Когда я женился и обзавелся детьми, моя жена начала настаивать на том, что это неразумное решение для семьи — лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети. Поэтому я в конечном итоге продал свой билет обратно в Virgin Galactic, — поделился 43-летний актер с каналом Cheddar News. — Я должен был лететь следующим рейсом, но не полечу».

Издание сообщает, что Катчер купил свой билет в 2012 году (а женился в 2015-м), когда подобное путешествие оценивалось в 200 тысяч долларов (сейчас его цена подросла до 250 тысяч). Кроме него, из звезд якобы купили билеты Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Леди Гага, Кэти Перри и Джастин Бибер.

Компания Virgin Galactic планирует совершать до 400 коммерческих полетов в год. По ее данным, билеты уже купили около 600 человек. В конце интервью Катчер добавил, что в ближайшее время не полетит, но позже все-таки отправится в космос.



