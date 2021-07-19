Солист группы Måneskin и лидер «Евровидения» снялся в клипе в женском белье

Солист итальянской группы Måneskin Давид снялся в клипе на песню «I wanna be your slave» («Я хочу быть твоим рабом») в женском белье, чулках и туфлях на очень высоком каблуке. Именно эта композиция сделала итальянских рокеров звездами международного музыкального конкурса «Евровидение» в этом году и принесла им первое место. Видео к провокационной песне было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива.

Maneskin. Kuvatõmmis videost. ФОТО: Youtube/Maneskin

В клипе 22-летний вокалист решил показать себя во всей красе — будто фанаткам по всему миру мало его темных глаз и выдающихся скул! На Дамиано были прозрачные трусики из сетки и крохотный бюстгальтер черного цвета, серьги и нитка жемчуга на шее. Татуированный артист позировал, напрягая мускулы, как спортсмен-атлет, а компаньонка по группе Виктория Де Анжелиз проверяла на ощупь, насколько крепки его мышцы. Не обошлось дело и без макияжа — Дамиано предпочитает smoky eyes, сообщает 5-tv.ru.

В ролике солист Måneskin предстает в нескольких фетиш-образах, как бы демонстрируя героине песни, что может быть для нее и рабом, и господином, и секс-игрушкой — кем прикажет! В кадре появляются то связанные грубой веревкой руки, то высунутый язык, на котором написано: «грех».

Наряды для отвязных музыкантов предоставил итальянский модный дом Gucci. В комментарии к клипу группа выразила благодарность модельеру и дизайнеру компании Алессандро Микеле. Рок, секс, БДСМ — таков стиль новых звезд «Евровидения»!



