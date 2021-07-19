Вт, 20.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Пойду дальше плакать: видео с китаянкой, изучающей русский язык, набрало 10 миллионов просмотров

Китаянка, изучающая русский язык ФОТО: скриншот с youtube.com

Девушка записала на видео свое негодование при изучении русского языка, пишет Topnews.

В TikTok стремительно набирает популярность видео живущей в Москве китаянки Янг Гэ. Девушка ведет блог, который посвящает своему опыту изучения русского языка. Одно из ее недавних видео набрало более 10 млн просмотров и свыше миллиона «лайков».

На видео китаянка жалуется подписчикам на непонимание некоторых законов русского языка. В частности, она никак не может понять, почему ложка и вилка «лежат» на столе, а стакан «стоит». Аналогично и с животными, которые «стоят», а птицы почему-то «сидят». «Ну, у нее ноги! Не бывает других позиций! Птицы… Они стоят ножками на ветке! Они не сидят на попе! Всем спасибо. Я пошла дальше плакать», – заявила Янг Гэ.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back