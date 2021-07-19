Пойду дальше плакать: видео с китаянкой, изучающей русский язык, набрало 10 миллионов просмотров

На видео китаянка жалуется подписчикам на непонимание некоторых законов русского языка. В частности, она никак не может понять, почему ложка и вилка «лежат» на столе, а стакан «стоит». Аналогично и с животными, которые «стоят», а птицы почему-то «сидят». «Ну, у нее ноги! Не бывает других позиций! Птицы… Они стоят ножками на ветке! Они не сидят на попе! Всем спасибо. Я пошла дальше плакать», – заявила Янг Гэ.