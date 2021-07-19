Продюсер раскрыла, что происходит с больной раком Заворотнюк и почему никто ее не видел из друзей

Уже почти три года известная актриса Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой- тяжелым онкологическим заболеванием головного мозга.

Из-за терапии ее внешний вид сильно изменился и, по словам представителей из окружения звезды, ее практически невозможно узнать. Однако до сих пор в общественное пространство не попало ни одной фотографии тяжелобольной звезды.

На этом фоне продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что предпринимала попытки увидеть заболевшую Анастасию Заворотнюк, но не смогла этого сделать. Она отметила, что у нее есть приятель, который дружит с мужем Анастасии Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевым. «Так вот, несмотря на то, что до Чернышева я могла добраться через одно рукопожатие, у меня ничего не вышло», – цитирует Олесю Сазыкину «Собеседник».

Она подчеркнула, что ее приятеля не пустили в дом, где находится Заворотнюк, и подчеркнула, что тяжелобольную актрису не видела даже «лучшая подружка» Чернышева – фигуристка Татьяна Навка.

По информации болезнь сильно изменила внешний вид звезды сериала «Моя прекрасная няня»: она сильно располнела и практически лишилась волос. Анастасия передвигается в инвалидной коляске с сиделкой.

У актрисы часто бывают сильные головные боли, которые приводят даже к потере сознания. А из-за гормональной терапии серьезно пострадали сердце, печень и почки.

Родственники Анастасии Заворотнюк отказываются давать ей зеркало, чтобы не расстраивать ее лишний раз изменениями во внешности. Тем не менее, актриса старается следить за собой, делает макияж, ведет светские беседы с персоналом и проводит много времени на воздухе – во дворе своего дома в Подмосковье.



