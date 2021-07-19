Продюсер раскрыла, что происходит с больной раком Заворотнюк и почему никто ее не видел из друзей
Уже несколько лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой, пишет Topnews.
Уже несколько лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой, пишет Topnews.
Из-за терапии ее внешний вид сильно изменился и, по словам представителей из окружения звезды, ее практически невозможно узнать. Однако до сих пор в общественное пространство не попало ни одной фотографии тяжелобольной звезды.
На этом фоне продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что предпринимала попытки увидеть заболевшую Анастасию Заворотнюк, но не смогла этого сделать. Она отметила, что у нее есть приятель, который дружит с мужем Анастасии Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевым. «Так вот, несмотря на то, что до Чернышева я могла добраться через одно рукопожатие, у меня ничего не вышло», – цитирует Олесю Сазыкину «Собеседник».
Она подчеркнула, что ее приятеля не пустили в дом, где находится Заворотнюк, и подчеркнула, что тяжелобольную актрису не видела даже «лучшая подружка» Чернышева – фигуристка Татьяна Навка.
По информации болезнь сильно изменила внешний вид звезды сериала «Моя прекрасная няня»: она сильно располнела и практически лишилась волос. Анастасия передвигается в инвалидной коляске с сиделкой.
У актрисы часто бывают сильные головные боли, которые приводят даже к потере сознания. А из-за гормональной терапии серьезно пострадали сердце, печень и почки.