В Сети напомнили роковое пророчество Джуны про 2021 год

В Сети появился прогноз ныне покойной прорицательницы Джуны Давиташвили на 2021 год. Свой прогноз ясновидящая дала еще в 2015 году, назвав нынешний год роковым и для России, и для других стран.

Несмотря на то что официально ученые не признали наличие экстрасенсорных способностей у Джуны, ее пророчества все равно вызывают интерес. Так, по информации Newinform, провидица предупреждала, что «предшествовать роковому периоду будет опасная болезнь, что в легких поселится».

По ее словам, в в этот период в Европе обеднеют многие люди, но будет развиваться сельское хозяйство. Целительница также отметила, что после того, как кризис закончится, начнется период развития России: «Россия будет процветать, и все равно нам удастся обойти весь мир!»

Напомним, что провидица умерла в 2015 году в возрасте 65 лет.



