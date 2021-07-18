Бородина заговорила об омерзительных изменах на фоне развода

Однако недавно семейная идиллия рухнула – Бородина подала на развод. Точная причина расставания неизвестна, так как основные участники громкого события – Ксения и Курбан – никаких комментариев по этому поводу не дают. Но среди поклонников экс-супругов то и дело появляются различные теории и догадки, пишут Дни .

Так, недавно бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ достаточно резко ответила на вопрос подписчицы об изменах, что заставило задуматься даже тех, кто раньше за жизнью звездной пары не следил. Дело в том, что одна из подписчиц написала Ксении, что сильно расстроена и очень переживает из-за разрыва отношений с женатым мужчиной. Бородина не смогла промолчать и высказала всё, что по этому поводу думает: «Сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке».