Страшные последствия ограничений: рэпер Генка терпит серьезные убытки

Основным видом деятельности Kopli Tramm являются развлекательные, маркетинговые и рекламные услуги. Интернет-магазин Legendary, основанный в 2016 году, также работает при фирме, основанной в 2008 году, в котором продаются работы различных эстонских художников, в особенности рэперов, а также различные сувениры. В отчете руководства говорится, что в 2020 году выручка от продаж значительно снизилась из-за ограничений, что неудивительно.

В 2020 году чистая выручка компании составила 65 247 евро. Для сравнения: в прошлом году выручка от продаж составила 100 676 евро. В 2019 году прибыль фирмы составила 16197 евро, а вот 2020 год закончился для Kopli Tramm убытком в размере 13064 евро.

Несмотря на прошлогодние убытки, у Генки нераспределенная прибыль за предыдущие периоды составила 77 219 евро, что означает, что деньги остались на банковском счету компании.