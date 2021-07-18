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«Ответочка» для Netflix: HBO готовит аниме по «Игре престолов»

Джон Сноу (Кит Харрингтон), персонаж «Игры престолов», с которым связано самое большое количество фанатских теорий. ФОТО: wikimedia.com

Американская студия HBO заинтересовалась производствам анимационных мультфильмов по вселенной «Игры престолов», сообщает POPCORN news со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Сейчас корпорация разрабатывает концепцию сразу двух мультипликационных сериалов, которые могли бы органично смотреться на фоне оригинального шоу.

Предположительно, один из проектов будет посвящен таинственному народу Золотой империи, которая в мире «Песни льда и огня» находилась на континенте Эссос.

Когда Джордж Р. Р. Мартин создавал прообраз этого государства, то взял за основу древний Китай. Отметим, что недавно студия Netflix представила свой новый аниме-сериал по мотивам «Ведьмака». Совпадение? Не думаем.


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