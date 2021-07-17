Вице-мэр Айвар Рийсалу раскрыл секрет, как соблазнять женщин
Вице-мэр Таллинна и солист ансамбля Meie Mees Айвар Рийсалу в передаче «SuhteVimkad» рассказал о том, как наладить отношения, а также дал совет, как соблазнить женщину сердца.
Вице-мэр Таллинна и солист ансамбля Meie Mees Айвар Рийсалу в передаче «SuhteVimkad» рассказал о том, как наладить отношения, а также дал совет, как соблазнить женщину сердца.
«Женщины любят ушами», - говорит Рийсалу, утверждающий, что внешний вид мужчины не так важен для женщин, но сердце должно быть в нужном месте, и женщины это поймут. «Ну, чистая одежда будет в плюс», - смеясь добавляет он.
По словам Айвара, если хочешь соблазнить женщину нужно действовать как политик, то есть описывать, как будет выглядеть жизнь девушки в будущем, и тогда она проголосует за или против предложенной программы.
Чтобы добиться успеха, Рийсалу рекомендует реализовать обещанную программу. «Если вы обманываете, это заканчивается относительно быстро, потому что это выявляется на ранней стадии».
По словам политика, любые отношения - это искусство компромиссов, и если договоренности не работают, отношения нужно разорвать, пишет Elu24.
Айвар Рийсалу и Марина поженились в 2009 году.