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«Молодец»: директор МакSим похвалила Шнурова за стихотворение о смерти певицы

Сергей Шнуров ФОТО: Anton Novoderezhkin

Представитель российской певицы МакSим Яна Богушевская прочитала стихотворение Сергея Шнурова о смерти исполнительницы и похвалила музыканта за такую лирику. Своими мыслями по поводу скандальных строчек пиар-директор певицы, которая уже месяц находится в состоянии медикаментозного сна, поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, советую перечитать несколько раз», — заявила представитель звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о смерти артиста Петра Мамонова, упомянув также исполнительницу МакSим, которая уже на протяжении длительного времени борется с тяжелой болезнью.

По мнению Шнурова, журналисты лишь пиарятся на страшных трагедиях. Под хлест его строчек попали и блогеры, которых он сравнил с «летящим на труп вороньем» для собственных рейтингов и пиара.

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей. И собирать просмотры с ними, лайки. Из трупов складывают потихоньку трафик», — написал Шнуров, передает Пятый канал.

При этом артист в рифмах сообщил о том, что сам таким образом горевать не намерен, так как не является гуманистом. «Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг. Не гуманист я. В этом правда ваша», — пояснил музыкант.

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