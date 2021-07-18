«Молодец»: директор МакSим похвалила Шнурова за стихотворение о смерти певицы

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, советую перечитать несколько раз», — заявила представитель звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о смерти артиста Петра Мамонова, упомянув также исполнительницу МакSим, которая уже на протяжении длительного времени борется с тяжелой болезнью.

По мнению Шнурова, журналисты лишь пиарятся на страшных трагедиях. Под хлест его строчек попали и блогеры, которых он сравнил с «летящим на труп вороньем» для собственных рейтингов и пиара.

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей. И собирать просмотры с ними, лайки. Из трупов складывают потихоньку трафик», — написал Шнуров, передает Пятый канал.