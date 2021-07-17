Предприимчивый мужчина из Ряпина продает ведро льда за 10 евро
Владельцам небольшого бара надоело, что во время жары не было льда ни в одном из близлежащих магазинов, и они решили взять дело в свои руки.
Владельцам небольшого бара надоело, что во время жары не было льда ни в одном из близлежащих магазинов, и они решили взять дело в свои руки.
В группе Räpsukad сегодня был опубликован уникальный пост, в котором продают лед. Сделка простая, за целое ведро просят десятку. Но как доставить лед, чтобы тот не растаял? Оказалось, покупатель сам должен прийти за товаром.
«Мы обзвонили все сети магазинов - льда нигде нет, - прокомментировал хозяин бара. - Полная нехватка льда!». Поэтому они и решили приобрести чуть более приличный ледогенератор вместо своего маленького устройства.
«Поскольку мы купили новое большое устройство, то стали продавать лед своим клиентам», - добавил он.