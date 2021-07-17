Актриса Ольга Куриленко рассказала о домогательствах Вайнштейна

По словам Куриленко, голливудский магнат проявлял к ней знаки внимания, и «пытался что-то сделать», однако она проявляла в отношениях с ним крайнюю осторожность, сообщает TopNews.ru.

На приставания продюсера она ответила «нет» и попыталась его оттолкнуть от себя, а после и вовсе покинула помещение. Сам факт приставания звезду не беспокоил, и тому есть причина. «Потому что я очень сильный человек», – пояснила она таблоиду Country & Town House..

Куриленко добавила, что не раз сталкивалась с мужчинами, которые пытались добиться внимания красотки-актрисы. И подобное приставание она переживала не раз.

С другой стороны, ей не жалко было расстаться с карьерой, даже если бы пришлось поплатиться за несогласие. Она также упомянула, что в случае Ванштейна ей ничего не грозило, т.к. рабочих предложений было достаточно, чтобы карьера не рухнула с его подачи.