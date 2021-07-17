Сб, 17.07.2021
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Актриса Ольга Куриленко рассказала о домогательствах Вайнштейна

Ольга Куриленко. ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда Голливуда родом с Украины Ольга Куриленко поделилась со СМИ своей историей взаимоотношений со скандально известным продюсером Харви Вайнштейном.

По словам Куриленко, голливудский магнат проявлял к ней знаки внимания, и «пытался что-то сделать», однако она проявляла в отношениях с ним крайнюю осторожность, сообщает TopNews.ru.

На приставания продюсера она ответила «нет» и попыталась его оттолкнуть от себя, а после и вовсе покинула помещение. Сам факт приставания звезду не беспокоил, и тому есть причина. «Потому что я очень сильный человек», – пояснила она таблоиду Country & Town House..

Куриленко добавила, что не раз сталкивалась с мужчинами, которые пытались добиться внимания красотки-актрисы. И подобное приставание она переживала не раз.

С другой стороны, ей не жалко было расстаться с карьерой, даже если бы пришлось поплатиться за несогласие. Она также упомянула, что в случае Ванштейна ей ничего не грозило, т.к. рабочих предложений было достаточно, чтобы карьера не рухнула с его подачи.

Также актриса заявила СМИ, что никогда не считала себя жертвой, поэтому не считала нужным и сообщать об этом СМИ, как сделали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие коллеги.

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