Звезда «Кривого зеркала», обвиненный в изнасиловании, прошел ДНК-тест

Артист согласился помогать малышу, но требовал результатов ДНК, чтобы убедиться, что ребенок от него, передает TopNews.ru.

Все обвинения в изнасиловании Морозов опровергает. 47-летний комик рассказывал, что секс был по обоюдному согласию.

В окружении девушки в эфире «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказали, что у нее есть молодой человек. Защитники Морозова заявили, что не верят ей, хотя были и те, кто советовал ей обратиться в полицию.

Сама 22-летняя героиня истории рассказала, что в ее семье еще в детстве их бросил отец, семья жила бедно, ей приходилось сдавать бутылки.

«Не хочу, чтобы та же судьба ждала моего ребенка!», – заявила девушка.

Студентка ждала финансовой поддержки от похудевшего артиста, но он хотел узнать, является ли отцом ребенка и рассказал, что в отеле между ними и вправду была связь. Но они предохранялись, и Морозов был в этом уверен.