Галерея: народ отдыхает на пивном фестивале в Кяблику

Нишевый фестиваль, который изначально предлагал гостям крафотовое пиво и особенно тяжелый рок, за последние несколько лет сделал свою программу подходящей для поклонников легкой рок-музыки. Но от крафтового пива не отказались!

Благодаря новой реальности фестивалю удалось в прошлом году стать крупнейшим рок-фестивалем в Европе. Хотя в этом году можно было бы сделать больше, оргшанизаторы твердо стояли на своем - на фестиваль пускают только тысячу посетителей, чтобы не портить уютную атмосферу.

Сначала толпу зажгли BDÖ и Velikje Luki. Завершившая вечер латвийская группа Skyforger стала настоящим праздником для гурманов более тяжелой музыки.