Галерея: народ отдыхает на пивном фестивале в Кяблику
В эту пятницу стартовал четвертый пивной лагерь Käbliku Beer Camp & Rock’n’Roll, на котором, конечно же, будут присутствовать все любители пива и музыки.
В эту пятницу стартовал четвертый пивной лагерь Käbliku Beer Camp & Rock’n’Roll, на котором, конечно же, будут присутствовать все любители пива и музыки.
Нишевый фестиваль, который изначально предлагал гостям крафотовое пиво и особенно тяжелый рок, за последние несколько лет сделал свою программу подходящей для поклонников легкой рок-музыки. Но от крафтового пива не отказались!
Благодаря новой реальности фестивалю удалось в прошлом году стать крупнейшим рок-фестивалем в Европе. Хотя в этом году можно было бы сделать больше, оргшанизаторы твердо стояли на своем - на фестиваль пускают только тысячу посетителей, чтобы не портить уютную атмосферу.
Сначала толпу зажгли BDÖ и Velikje Luki. Завершившая вечер латвийская группа Skyforger стала настоящим праздником для гурманов более тяжелой музыки.
В этом году в Beer Camp & Rock'n'Roll Festival примут участие 12 групп и более 13 пивоварен.