Об этом догадывались все: 12 дурных привычек, которые на самом деле полезны для здоровья

Теперь мы будем гораздо терпимее к своим слабостям и тем, кто тоже их проявляет. Ведь выяснилось, что не все вредные привычки по-настоящему вредны — некоторые, как ни странно, очень даже полезны. Какие именно, рассказывает Mirror.

Брань

Согласно исследованию Килского университета, нецензурная брань помогает облегчить боль, если вы, например, ушибли палец ноги, и даже увеличивает сопротивляемость холоду, по крайней мере, если опустить руку в ведро с ледяной водой. Но проклятья оказывают не только анальгезирующий эффект: они могут повысить производительность, а также силу и мощь при выполнении физических упражнений. Исследования Университета Восточной Англии также показали, что использование нецензурной лексики на работе помогает сотрудникам справляться со стрессом и сохранять командный дух, передает Life.ru.

Tрзание

ерзание относится к NEAT (non-exercise activity thermogenesis) — активности, не связанной с движением или выполнением упражнений. Тем не менее оно позволяет сжигать калории, даже когда вы просто сидите на стуле. Для этого нужно почаще менять позу, шевелить ногами и не замирать надолго в неподвижном состоянии.

«Зависание»

Считается, что если человек витает в облаках, то это признак апатии и невнимательности. Но исследования показали, что исполнительная сеть мозга — та его система, которая занимается решением проблем, — проявляет наибольшую активность как раз в моменты, когда разум «блуждает». Эксперты считают, что излишняя осознанность даже вредна: она может привести к ограничениям мышления.

Жвачка

Ученые обнаружили, что употребление жевательной резинки перед выполнением задачи может повысить уровень кислорода в структурах мозга, участвующих в обучении и памяти. Она также чрезвычайно эффективна для удаления вредных бактерий из полости рта благодаря стимуляции слюноотделения.

Страсть к шоколаду

Шоколад с высоким содержанием какао имеет много полезных свойств: в частности, он улучшает память и защищает сердце. А одно исследование показало, что ежедневная порция темного шоколада снижает риск депрессии. Однако все это не относится к белому шоколаду или молочному шоколаду низкого качества, который в основном состоит из жира и сахара. Предпочтение следует отдавать продукту, который содержит не менее 70% какао-бобов, отмечают эксперты.

Склонность к беспорядку

Хаос на рабочем столе может указывать не только на неорганизованность, но и на высокий творческий потенциал, уверены американские исследователи. В ходе эксперимента добровольцев просили зайти в две комнаты — прибранную и грязную — и придумать новые способы использования мячей для пинг-понга. Те, кто находился в грязной комнате, оказались на 28 процентов более креативными и в пять раз более склонными к созданию «крайне оригинальных» идей.

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