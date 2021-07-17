По мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала

Один из проектов повествует о Золотой империи Йи Ти — далекой земле, расположенной у юго-восточных границ мира. Прообразом этого государства стал средневековый Китай.

27 апреля стало известно о начале производства сериала «Дом дракона». События телешоу разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала. Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.