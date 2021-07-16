Эстонский блогер потребовала от TV3 10 000 евро и сама попала на крупную сумму

30 сентября 2019 года телеканал TV3 опубликовал на своем сайте введение в выпуск программы «Лазер», в котором обсуждалась деятельность блогера по продвижению монитора фертильности Daysy. В передаче утверждалось, что блогер искажала данные об эффективности монитора фертильности, в то время как сама извлекала финансовую выгоду из продаж устройства.

Блогер посчитала эти утверждения неверными и потребовала компенсации за понесенный нематериальный ущерб, который она оценила в 10 000 евро. Кроме того, она хотела, чтобы TV3 возместил ей 1 190 евро, которые она потратила на услуги своего адвоката Роберта Сарве до обращения в суд, а также за дополнительные расходы, понесенные в ходе судебного разбирательства.

Интересы TV3 в суде представляли адвокаты бюро Ellex Raidla - Антс Нымпер и Кайри Килги. Харьюский уездный суд постановил, что TV3 ничего не нарушал. Эти обвинения не причиняют вреда Paljas Porgand, поскольку они не унижают ее, и, более того, блогер, как общественный деятель, обязан терпеть критику, сообщает Uudised.tv3.ee.

Кроме того, суд установил, что TV3 тщательно провел расследование перед трансляцией программы, выслушал все стороны, и общественность имела право быть проинформированным о том, что монитор фертильности может быть не таким эффективным, как утверждает Paljas Porgand. Поскольку иск был отклонен полностью, блогер должна будет оплатить расходы как своего адвоката, так и адвокатов TV3, пояснили юристы TV3.