Алла Пугачева не пришла на похороны экс-супруга Александра Стефановича

Алла Пугачева не пришла на похороны заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича. С 1977 по 1980 год он был мужем певицы и активно, как сам утверждал, помогал ей раскручиваться.

Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Режиссер был госпитализирован с обширным поражением легких как последствием коронавирусной инфекции. Сам режиссер в обращении к журналистам заявлял, что это рядовое ОРЗ, но позже выяснилось, что его все же сломил COVID-19. Стефановича не стало на 77-м году жизни. Прощание состоялось сегодня в московском Доме кино.

Как известно, конфликт между Стефановичем и его бывшей супругой длился многие годы. Режиссер при жизни всегда именовал себя «создателем» Аллы Пугачевой. Он считал, что певица обязана ему и признанием, и богатством, и даже стройностью. А кто, вы думаете, контролировал вес Примадонны? Но звезда российской эстрады была с ним в корне не согласна. По ее мнению, она уже была состоявшейся исполнительницей, спевшей легендарного и любимого всем Союзом «Арлекина», когда познакомилась со Стефановичем.



