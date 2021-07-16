Россияне угрожают бойкотом сериалу «Сваты» из-за Кикабидзе

В Грузии идут съемки седьмого сезона «Сватов». Но поклонники шоу не долго радовались новости о скором завершении работ. Виной тому участие в проекте грузинского актера Вахтанга Кикабидзе.

Ранее звезда «Мимино» отличился антироссийскими высказываниями. «Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится… Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку?», – заявлял он ранее в интервью. Очень резко он ответил на вопрос, дает ли он тайные концерты в России: «Не был и не планирую! Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не оедешь, а если ее нет – езжай и чисть там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, знают, что я туда не поеду».

Несмотря на категоричные заявления, Кикабидзе снялся в одном из эпизодов седьмых «Сватов», к которому Украина на сегодняшний день де-факто не имеет отношения. Более того, некоторым актерам сериала запрещен въезд в эту страну.

Тем временем, зрители оставляют недовольные комментарии под новостями об участии Кикабидзе в проекте: «Спасибо, что о «герое» Кикабидзе проболтались. Теперь смотреть точно не буду», «Так обгадил нашу Родину и продолжает это делать. Так любуйтесь своим кино сами», «Зачем этого предателя взяли в сериал, смотреть теперь не буду», «Вот те на, ярый русофоб в нашем сериале появится? Деньги не пахнут, видимо», «Смотреть больше не буду принципиально – в огромной стране не нашли место для съемок??? Грузия давно высказала отношение к России-какого вы туда поехали снимать?? А Кикабидзе давно стал в России нарицательным – ты стал известным в СССР и ты ж нагадил на эту страну, ругал, поносил грязью – подлость оказалась у тебя выше человеческого…».



