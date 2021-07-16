Как охладить комнату без кондиционера в жару? ТОП-5 способов

Люди в жару делятся на два типа: те, у кого есть домашние кондиционеры, и те, кто вынужден справляться народными методами. По данным «Яндекса», среди запросов о жаре, пляжах и кондиционерах пользователи чаще всего ищут способы понизить температуру в помещении. 5-tv.ru рассказывает, как охладить комнату в жару без кондиционера.

Используйте плотные шторы

Самый простой способ охладить комнаты — повесить плотные шторы, которые не пропускают свет. Можно также наклеить на стекло светоотражающую пленку или белые пластмассовые жалюзи. Этот совет особенно поможет тем, чьи окна выходят на солнечную сторону. Не забывайте закрывать двери в комнаты, которыми вы не пользуетесь, чтобы горячий воздух не перемещался по квартире. Жарким днем проветривайте комнаты недолго, чтобы горячий воздух с улицы не проникал в комнаты. Вместо этого открывайте окна на ночь. Будьте осторожны и не создавайте по ночам сквозняк, чтобы не простудиться. В идеале зашторьте на ночь окна и приоткройте окно, чтобы воздух проникал в помещение.

Вентилятор и миска воды

Вентилятор облегчит ваше времяпровождение дома. Но, в отличие от кондиционера, вентилятор не превращает горячий воздух в холодный, а просто гоняет его по помещению. Чтобы охладить комнату, поставьте перед вентилятором большую миску с холодной водой. В миску добавьте предварительно замороженные куски льда с солью. Воздух сразу станет холоднее.

Растения и увлажнители

В летнее время первым делом стоит убрать ковры с полов, чтобы на них не скапливалась пыль. Освободившееся пространство можно заполнить растениями. Не забывайте, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, необходимый человеку. В жаркую погоду растения нужно поливать чаще или опрыскивать из пульверизатора. Еще лучше — поставить рядом с растениями увлажнитель воздуха. Так и в комнате станет прохладнее, и атмосфера для зеленых жителей будет благоприятной.

Грелка с холодной водой

Грелка работает не только с горячей водой. Чтобы охладиться, налейте в грелку холодную воду (можно с ледяными кубиками) и прикладывайте к разным частям тела. Если вы только собираетесь купить грелку, выбирайте резервуар с большей емкостью — двух- и трехлитровые грелки дольше сохраняют холод, чем литровые.

Мокрые полотенца

Чтобы охладиться, необходимо намочить полотенца и приложить к голове, рукам, ногам. Чтобы снизить температуру в комнате, намочите простыни и повесьте на сушилку. Вместе с тем протирайте мягкую мебель один-два раза в день: на ней будет меньше пыли, дышать станет легче. Для сна выбирайте шелковое постельное белье — простыни из этого материала долго остаются холодными. Если нет возможности приобрести белье из шелка, выбирайте простыни из хлопка и других натуральных тканей.



