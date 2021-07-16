Опасная вода: чем могут быть чреваты походы в аквапарки и бассейны

Гидроудар

Одной из основных проблем, с которой можно столкнуться в аквапарках и в бассейнах с высокими бортиками — это гидроудар, говорит врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. «Катание с горок в аквапарке может нести за собой определенную опасность. Ведь в процессе перемещения по горке мы довольно резко входим в воду, что приводит к гидроудару в нос. В этом случае вода попадает в туда под сильным давлением и становится причиной развития воспаления. Причем оно будет очень сильным, а там разовьются риниты, синуситы и другие проблемы», — говорит Владимир Зайцев.

Также были случаи, когда гидроудар мог придти

Кроме того, вода под давлением попадает и в ухо, что также может стать причиной развития воспалительных процессов. Отит на этом фоне развивается очень быстро. И также быстро усугубляется.

Чтобы минимизировать последствия, стоит при прыжках в воду и катании с горок готовиться заранее. Например, отмечает ЛОР-врач, следует вовремя задерживать дыхание и выдыхать сразу же, как только вынырнул. Если падение в воду подразумевается солдатиком, то лучше всего зажать нос рукой, пишет Aif.ru.

Застойная вода

Современные бассейны и аквапарки в большинстве своем имеют хорошую и качественную систему очистки воды, когда она не застаивается. Плюс, используются средства дезинфекции. Однако при выборе бассейна или аквапарка стоит дополнительно убедиться в его безопасности с точки зрения гигиены.

Если вдруг есть подозрение, что воду очищают некачественно, от купания в таком бассейне стоит отказаться, отмечает оториноларинголог. Ведь застойная вода попадает глубоко и начинает воздействовать на заднюю стенку глотки, а также на полость носа. Это плохо для всей ЛОР-системы в целом. Вызывает воспаление, активное размножение бактерий и серьезные осложнения.

Риски наружного отита

Те, кто является ярым фанатом плавания в бассейне, говорит Владимир Зайцев, рискуют получить острый наружный отит. «Такое воспаление возникает, в основном, из-за попадания воды в наружный слуховой проход», — говорит ЛОР-врач. В этом случае появятся такие симптомы, как:

- Боль в ухе;

- Заложенность;

- Покраснение кожи и некоторая ее припухлость, что можно заметить при осмотре.

Усиление негативной симптоматики возможно в том случае, если у человека есть сопутствующие патологии — сахарный диабет, например, или слабая иммунная система. Это может ускорить развитие болезни.