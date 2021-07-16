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Опасная вода: чем могут быть чреваты походы в аквапарки и бассейны

Семья в аквапарке. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Аквапарки и бассейны могут быть не только приятным местом развлечения, но и источником опасности. Собираясь пойти купаться, стоит учесть ряд нюансов, чтобы избежать неприятных последствий.

Гидроудар

Одной из основных проблем, с которой можно столкнуться в аквапарках и в бассейнах с высокими бортиками — это гидроудар, говорит врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. «Катание с горок в аквапарке может нести за собой определенную опасность. Ведь в процессе перемещения по горке мы довольно резко входим в воду, что приводит к гидроудару в нос. В этом случае вода попадает в туда под сильным давлением и становится причиной развития воспаления. Причем оно будет очень сильным, а там разовьются риниты, синуситы и другие проблемы», — говорит Владимир Зайцев.

Также были случаи, когда гидроудар мог придти 

Кроме того, вода под давлением попадает и в ухо, что также может стать причиной развития воспалительных процессов. Отит на этом фоне развивается очень быстро. И также быстро усугубляется.

Чтобы минимизировать последствия, стоит при прыжках в воду и катании с горок готовиться заранее. Например, отмечает ЛОР-врач, следует вовремя задерживать дыхание и выдыхать сразу же, как только вынырнул. Если падение в воду подразумевается солдатиком, то лучше всего зажать нос рукой, пишет Aif.ru.

Застойная вода

Современные бассейны и аквапарки в большинстве своем имеют хорошую и качественную систему очистки воды, когда она не застаивается. Плюс, используются средства дезинфекции. Однако при выборе бассейна или аквапарка стоит дополнительно убедиться в его безопасности с точки зрения гигиены.

Если вдруг есть подозрение, что воду очищают некачественно, от купания в таком бассейне стоит отказаться, отмечает оториноларинголог. Ведь застойная вода попадает глубоко и начинает воздействовать на заднюю стенку глотки, а также на полость носа. Это плохо для всей ЛОР-системы в целом. Вызывает воспаление, активное размножение бактерий и серьезные осложнения.

Риски наружного отита

Те, кто является ярым фанатом плавания в бассейне, говорит Владимир Зайцев, рискуют получить острый наружный отит. «Такое воспаление возникает, в основном, из-за попадания воды в наружный слуховой проход», — говорит ЛОР-врач. В этом случае появятся такие симптомы, как:

- Боль в ухе;
- Заложенность;
- Покраснение кожи и некоторая ее припухлость, что можно заметить при осмотре.

Усиление негативной симптоматики возможно в том случае, если у человека есть сопутствующие патологии — сахарный диабет, например, или слабая иммунная система. Это может ускорить развитие болезни.

Есть и такая проблема, как «ухо пловца», отмечает Владимир Зайцев. «Сначала оно может проявляться небольшим зудом в ухе. Но если не лечить уши, то растут риски без терапии получить резкую и пульсирующую боль », - говорит Владимир Зайцев. В группе риска по развитию заболевания спортсмены, занимающиеся плаванием, увлекающиеся нырянием, а также любители покупаться в открытых водоемах или бассейнах. Шансов получить «ухо пловца» больше в том случае, если человек агрессивно проводит гигиену, например, травмирует уши при туалете, а также при частом использовании наушников и использовании слухового аппарата.

Полное здоровье

Конечно же, нельзя ходить в аквапарк или бассейн нездоровым, Считается даже небольшой насморк. Вода под давлением спровоцирует еще большее ухудшение ситуации, когда слизь проникнет глубже. Также она усилит и воспалительный процесс в носу.

Как защищаться при плавании в бассейне и при посещении аквапарка

Для безопасности следует использовать гидроплаги (специальные водные беруши). Это специальная защита для ушей. Особенно важно использовать ее тем, кто страдает от повышенного образования серы в ушах, отмечает оториноларинголог. Ведь в случае регулярного пребывания в воде от влаги сера разбухает и увеличивается в размерах, вследствие чего человек испытывает снижение слуха.

Использовать беруши или гидроплаги следует и тем, у кого отмечаются хронические болезни ушей, например, средний отит. Кроме того, остерегаться стоит и тем, кто недавно перенес операцию на перепонке. Тут опасной будет даже одна капля воды, которая попадет внутрь.

Дополнительно стоит избавляться от воды, попавшей в ухо после плавания, с помощью полотенца. «Как вариант, можно взять кусочек ткани, намотать его на палец и аккуратно протереть уши изнутри в области слухового прохода. Делать все надо аккуратно, чтобы не протолкнуть серу внутрь и не задержать воду. Если все делать правильно, вода впитается в ткань, и все», — говорит Владимир Зайцев.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит предварительно проконсультироваться с врачом. Оториноларинголог посмотрит на состояние горла, носа и ушей и скажет, надо ли для начала пролечиться, не усугубиться ли ситуация от плавания, отмечает Владимир Зайцев.


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