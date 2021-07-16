«Не совсем развитые люди»: Алексей Кортнев о фанатах Баскова и Пугачевой

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев жестко прошелся по российским эстрадным исполнителям и заявил, что поклонники главных звезд, вроде Аллы Пугачевой и Николая Баскова, неразвитые в музыкальном плане люди.

Примадонна и мегапопулярный натуральный, как он сам уверяет, блондин уже стали «жертвами» Кортнева в одном из прежних его интервью. Тогда артист предположил, что фанаты упомянутых исполнителей имеют проблемы с мозгами. Хоть с ними (с фанатами. — Прим. ред.) и беда, это не страшно, все равно скоро помрут, вспоминает слова рокера Starhit.ru.

С тех пор Кортнев свое мнение не поменял. Он по-прежнему считает, что россияне не избалованы хорошей качественной музыкой, так как на сцене все те же звезды, которых навязывают телебоссы. Артист уверен, что большинство людей даже не задумываются о том, что слушают.

«Оценка мозговой деятельности другого человека — вещь крайне субъективная, может, это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль», — заявил Кортнев в эфире канала RTVi.

Лидер «Несчастного случая» все же не назвал весь российский шоу-бизнес безнадежным. Так, ему, к примеру, импонирует певица Монеточка, особенно ее композиции «Ночной ларек» и «Нимфоманка». По словам Кортнева, молодая исполнительница — очень умный автор. При этом ознакомиться с произведениями нашумевшего рэпера Алишера Моргенштерна, которого слушают даже в судах, музыкант пока не успел. Вероятно, телебоссы менее активно продвигают кумиров молодежи.



