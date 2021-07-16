Вовсе не Пугачева: тайные покровители и секс-секреты Максима Галкина

Изображая телевизор

Окончив школу с золотой медалью, летом 1993-го Галкин поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики. Его родители не считали творческую профессию чем-то серьезным, вот и настояли, чтобы их младшенький получил приличную профессию.

- В семье считалось, уж извините, что артист и журналист - это не профессии. Точнее, это профессии, которые могут быть вторыми, а не первыми, - говорит Максим. - Надо получить образование, а потом можешь стать кем угодно. У меня в дипломе написано «структурная и прикладная лингвистика».

- Я увидел выступление Галкина еще на первом курсе и попросил своего приятеля, руководителя студенческого театра МГУ, посмотреть нашего «артиста», - рассказывал маститый профессор Григорий Крейдлин. - А потом все пять студенческих лет Максим играл в этом театре. Причем не только комические, но и драматические роли. После получения диплома пошел в аспирантуру (скорее всего, чтобы избежать призыва в армию, что даже для генеральского сына в лихие 90-е не считалось зазорным. - И. С.). Написал там диссертацию на тему «Сравнительный анализ переводов Гете», но не защитился. Сами понимаете - некогда, он стремительно становился знаменитым артистом.

Еще на втором курсе наш герой вместе с другими ребятами из студенческого театра стал ездить на халтуру: выступал по столичным клубам с интермедией «Переключая каналы», изображая телевизор, который щелкают только недавно появившимися в быту пультом. И хотя подобными номерами тогда не брезговали даже эстрадные светила, Максим придумал собственное ноу-хау - разговаривал со сцены голосами популярных политиков.

В конце весны 1994-го он впервые вышел на профессиональную сцену. Выступил на закрытии сезона в московском Доме литераторов, где его слушателями стали маститый поэт Сергей Михалков, знаменитый актер Михаил Глузский и директор Театра эстрады Борис Брунов.

- Последний сразу обратил внимание на молодое дарование и в том же году (в июне) предложил Максиму выступить на сцене своего театра в сборном концерте «Дебюты, дебюты, дебюты», - подчеркивает биограф Раззаков. - Причем дело там было не столько в таланте юного пародиста, сколько в его… национальности: у евреев принято тянуть наверх своих. Если бы этого не было, отечественная эстрада недосчиталась бы многих знаменитых артистов.

Жизнеписатель Галкина считает, что и впервые на телевидение Макс попал благодаря «сплоченному еврейскому эстрадному сообществу». В доказательство этому Федор приводит слова самого комика:

- Первым меня показал по ТВ с двумя полноценными номерами Евгений Петросян в «Смехопанораме». В Дом кино на «Ники» меня часто приглашал Гусман, в «Театр эстрады» - Брунов…

С Задорновым