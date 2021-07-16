3 апреля 1996 года четырехлетний мальчик играл во дворе своего дома в Тарту, когда к нему подошел мужчина, называвший себя другом отца мальчика. Позже он закрывает мальчику глаза и рот и связывает руки. Мальчика заталкивают в машину. «Веди себя тихо!» - командует похититель.

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Мать мальчика заметила подозрительную активность во дворе и нажала тревожную кнопку. Кнопка подключена к тартускому центру тревоги. Кроме этого, немедленно вызывается полиция.