НАЗАД В СССР? ⟩ В магазине Grossi мужчине не продали несколько килограммов сахара - лимит!

Тойво, который проживает в Клоогаранде, купил на рынке несколько десятков килограммов клубники, чтобы сварить варенье. Потом он пошел в магазин Grossi в Кейла и хотел купить 16 килограммовых пакетов сахара..

Однако на кассе ему сказали, что столько сахара сразу купить нельзя, поэтому несколько пачек придется положить обратно на полку. «Кассир сказала, что один человек за раз может купить только десять килограммов. Неужели советская эпоха и купоны вернулись?» - недоумевает мужчина.

Когда Тойво спросил, может ли он выйти из магазина и снова зайти, чтобы докупить сахар, кассир ответил, что это запрещено.

Ева Хайнсаар, менеджер по продажам Grossi Foods, заверила Elu24, что в магазине в Кейла действуют ограничения на продажу сахара за одну покупку. «Это связано с низкой продажной ценой, и мы считаем важным обеспечить всем покупателям доступ к продукту по разумной цене».

По словам Тойво, в магазине не было людей, отчаянно хватавших дешевый сахар, и он не видел никаких предостерегающих этикеток. Однако Хайнсаар подтвердила, что соответствующая информация в магазине есть.