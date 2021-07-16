«Когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас»: муж Анастасии Макеевой обратился к экс-супруге

Вряд ли еще год назад Светлана Малькова могла предположить, что за разрушением ее семьи будут наблюдать миллионы. Теперь же бывший супруг многодетной женщины наслаждается отношениями с актрисой Анастасией Макеевой, успевая попутно оскорблять экс-супругу.

На этот раз Роман негативно высказался не только о самой Светлане, но и об Алане Мамаевой, с которой его бывшая жена хотела устроить Прямой эфир в Instagram. «Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Есть два типа людей: нищеброды, который подписаны на тебя и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены», — заявил Роман в социальных сетях.

Также мужчина подчеркнул, что Светлана была главной ошибкой в его жизни. Подобные заявления удивили бывшую жену Романа, ведь они прожили в браке больше 15 лет и за это время четыре раза стали родителями. Кстати, про наследников Мальков тоже упомянул в своем манифесте.. Он уверен, что мать негативно влияет на детей. Особенно его обидело поведение дочери Анны, которая выбрала сторону матери в семейном конфликте.

«Анечка, дочка, все переписки с тобой есть. Зачем врать, что тебе что-то обещали? Ты сама сказала, что мать забирает все деньги, которые я перевожу. Может, выложить скрины переписок, где ты говоришь, что хочешь к нам приехать? Это низко, но ты большая, ты сделала свой выбор», — подытожил Роман.