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«Когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас»: муж Анастасии Макеевой обратился к экс-супруге

Макеева с мужем отдыхают на Кубе ФОТО: Shutterstock

Роман Мальков и Анастасия Макеева не собираются спокойно наслаждаться семейной жизнью. Супруги продолжают оскорблять бывшую жену Романа, не стесняясь резких выражений, пишет «Стархит».

Вряд ли еще год назад Светлана Малькова могла предположить, что за разрушением ее семьи будут наблюдать миллионы. Теперь же бывший супруг многодетной женщины наслаждается отношениями с актрисой Анастасией Макеевой, успевая попутно оскорблять экс-супругу.

На этот раз Роман негативно высказался не только о самой Светлане, но и об Алане Мамаевой, с которой его бывшая жена хотела устроить Прямой эфир в Instagram. «Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Есть два типа людей: нищеброды, который подписаны на тебя и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены», — заявил Роман в социальных сетях.

Также мужчина подчеркнул, что Светлана была главной ошибкой в его жизни. Подобные заявления удивили бывшую жену Романа, ведь они прожили в браке больше 15 лет и за это время четыре раза стали родителями. Кстати, про наследников Мальков тоже упомянул в своем манифесте.. Он уверен, что мать негативно влияет на детей. Особенно его обидело поведение дочери Анны, которая выбрала сторону матери в семейном конфликте.

«Анечка, дочка, все переписки с тобой есть. Зачем врать, что тебе что-то обещали? Ты сама сказала, что мать забирает все деньги, которые я перевожу. Может, выложить скрины переписок, где ты говоришь, что хочешь к нам приехать? Это низко, но ты большая, ты сделала свой выбор», — подытожил Роман.

Эта война продолжается уже много месяцев. Ни Анастасия, ни Светлана не хотят признавать свои ошибки. Более того, женщины регулярно обвиняют друг друга в соцсетях. За их противостоянием наблюдают тысячи поклонников, которые тоже разделились на два лагеря.

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