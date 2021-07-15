Скончался Петр Мамонов

70-летний музыкант умер в больнице в Коммунарке. Медики только что сообщили об этом жене, которая до конца верила в лучшее. Отметим, что легенду рок-музыки 4 июня уже «похоронили» благодаря посту Марии Арбатовой – в социальных сетях она написала «Умер Петр Мамонов». Все тут же бросились звонить супруге и выяснять, правда ли это, но она опровергла эту информацию.

«Я позвонила в Коммунарку. Мне сказали: «Если что-то случится, мы в первую очередь вам позвоним, и позвонит сам доктор». Говорят: «Выключите вы эти соцсети». Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла Facebook и вытирала всякую мерзопакостность», – поделилась Ольга Мамонова.

Напомним, Мамонов был доставлен в больницу в конце июня с диагнозом коронвирус. Состояние его резко ухудшилось за несколько дней и его поместили в медикаментозный сон, а также подключили к аппарату ИВЛ. «Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое (согласно последним данным, легкие Мамонова поражены на 87 процентов)», – поделилась она.

Супруга говорит, что когда они получили положительный тест на COVID-19, то стали лечиться дома. В этом и была ошибка. «Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Думали, сами справимся – многие же выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось», – сетует жена, переживая, что они не привились



