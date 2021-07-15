Ответ Даве? Ольга Бузова запустила шоу о мужчинах

Расставание Ольги Бузовой и Давы сопровождалось громким скандалом, который, впрочем, стал для обоих не только печальной страницей в биографии, но и источником для вдохновения. Артисты выпустили композиции о разбитом сердце, стали активно участвовать в телепрограммах, а недавно представили проекты об взаимоотношении полов.

Так, сегодня 35-летняя певица объявила о старте собственного шоу на «Яндекс.Музыке». «Я запускаю новый подкаст «Бузова шоу», в котором глаза в глаза, один на один задам мужчинам самые неудобные вопросы про женщин, которые волнуют не только меня, но и вас. Каждый гость – это человек с интересной судьбой, харизмой и особенным взглядом. Мы обсудим любовь, отношения, а я разберусь во всей этой мужской логике», – делится исполнительница хита «Мало половин».

А ведь еще пару дней назад Дава опубликовал первый выпуск своего шоу «Красотка». Бывший звезды заявил, что так будет помогать женщинам пережить болезненное расставание. Причем специалисты проекта не только оказывают психологическую поддержку героиням, но и работают над их внешним преображением. «Каждая девушка достойна быть счастливой, но не у всех это получается иногда нужен просто совет, импульс, который послужит трамплином в жизни», – говорил блогер.

Поклонники оценили альтруизм 28-летнего Манукяна, однако некоторые посчитали, что артист попросту хайпится на разрыве с Ольгой Бузовой. «Наворовал у бывшей популярности чтоб потратить ее на такой уставший формат? У Давы ни таланта, ни фантазии, одни амбиции и притворство», – негодуют хейтеры.

Напомним, что Бузова рассталась с рэпером минувшей зимой. Артистка обвинила экс-избранника в домашнем насилии и изменах. Манукян старается обходить неприятную тему стороной, уверяя, что никогда не поднимал руку на певицу. Впрочем, недавно он намекнул на истинную причину проблем в их паре. «У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это нифига не смешно», – заявил он в реалити «ДОМ-2», при этом не называя имени возлюбленной.



