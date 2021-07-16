Деми Мур сделала селфи в купальнике, похваставшись фигурой, которая для 58 лет кажется невозможной

На днях Деми Мур и ее дочери снялись в рекламной кампании для этого бренда, и на фото можно было увидеть редкое явление — ретушь, которая сделала всё немного лучше. Актриса предпочитает оставлять такое лишь для рекламных фотосессий, а в «Инстаграме» появляется в естественном виде. Это особенно заметно по снимкам от папарацци, на которых звезда «Привидения» появилась в купальнике. И такой фигуре в 58 лет многие пользователи Сети позавидовали.