Деми Мур сделала селфи в купальнике, похваставшись фигурой, которая для 58 лет кажется невозможной
Голливудская звезда сейчас со своими тремя дочерьми отдыхает в Греции, откуда выкладывает жаркие снимки, пишет Лайф.
Голливудская звезда сейчас со своими тремя дочерьми отдыхает в Греции, откуда выкладывает жаркие снимки, пишет Лайф.
Популярную актрису Деми Мур многие любят за ее роли в фильмах «Привидение» и «Солдат Джейн». Но не меньше поклонников звезды образовалось и из-за ее честности в Инстаграме. 58-летняя голливудская звезда не стесняется выкладывать в соцсети свои фото в купальниках, которые показывают ее в настоящем виде, изредка прибегая к позированию и выгодному освещению.
Сейчас Деми Мур отдыхает в Санторини, Греция, вместе со своими тремя дочерьми от бывшего мужа Брюса Уиллиса: Румер, Скаут и Талуллой. Красотки регулярно выкладывают горячие фото в купальниках с пляжей курорта. На последних снимках актриса сделала селфи в черном откровенном купальнике бренда Andie Swim, чьим инвестором числится с 2017 года.
На днях Деми Мур и ее дочери снялись в рекламной кампании для этого бренда, и на фото можно было увидеть редкое явление — ретушь, которая сделала всё немного лучше. Актриса предпочитает оставлять такое лишь для рекламных фотосессий, а в «Инстаграме» появляется в естественном виде. Это особенно заметно по снимкам от папарацци, на которых звезда «Привидения» появилась в купальнике. И такой фигуре в 58 лет многие пользователи Сети позавидовали.