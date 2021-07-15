Брухунова показала романтическое фото с 75-летним Петросяном

Недавно Петросян и Брухунова провели семейную фотоссесию. Так, накануне Евгений Ваганович поделился совместным с Брухуновой снимком, вызвав восторг поклонников. Сегодня же Татьяна опубликовала на своей странице в Instagram трогательный кадр с супругом

«Пусть так будет всегда», – трогательно подписала семейное фото Брухунова.

Несмотря на то, что Петросян и Брухунова все чаще стали выкладывать семейные снимки, фанаты пары все равно не перестают радоваться им. Татьяна получила немало комплиментов под своим новым фото с 75-летним супругом. Поклонники Брухуновой отметили, что кадр получился очень нежным и красивым.

«Идиллия и родство душ»; «Счастья Вам! На много-много лет!»; «Очень красиво! Прекрасная пара»; «Любите и будьте любимым! Разница в возрасте не имеет значения!»; «Будьте Счастливы! Очень нежно и красиво!» – пишут подписчики Брухуновой.

В новой фотосессии Евгения Петросяна и Татьяны Брухунувой также принял участие их годовалый сын Ваган. Ранее жена юмориста опубликовала снимок единственного ребенка на своей странице в Instagram. Правда, лица мальчика Татьяна не показала. Подросший Ваган был запечатлен со спины, но фанаты Брухуновой все равно оценили кадр. Так, на семейную фотосессию Вагана нарядили в милый морской костюмчик.

Напомним, что единственный сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна появился на свет весной прошлого года. Первые шесть месяцев пара скрывала рождение наследника, игнорируя слухи о пополнении в своей семье. Только на 75-летней юбилей Евгения Вагановича он и Брухунова подтвердили, что стали родителями. Мальчика назвали Ваганом в честь отца Петросяна. Первое время артист с женой часто показывали малыша на своих страницах в Instagram. Но чем взрослее становится Ваган Петросян, тем реже родители публикуют его фотографии.



