Вы удивитесь, узнав, какие летние направления для путешествий стали самыми популярными в Эстонии

Катрин Ааслайд, менеджер по маркетингу компании Estravel говорит, что в течение последних четырех месяцев продажи туров и заграничных поездок постоянно росли. И июньские результаты доказывают, что путешествия снова стали популярными, а жители Эстонии доверяют турфирме. Радует и тот факт, что те, кто ранее самостоятельно бронировал билеты и отели, теперь не хотят этим заниматься и идут в турбюро.
Генеральный директор Анне Самлик отметила, что нынеший оборот хоть и хорош, но составляет лишь «50% от оборота за июнь в докризисном 2019 году».
Статистика показывает, что греческие острова, Грузия, Турция и Черногория остаются самыми популярными направлениями отдыха в июле. Люди предпочитают дешевый чартерный отдых и удобные прямые рейсы.
ТОП направлений для покупки авиабилетов
Статистика по направлениям основана на новых бронированиях, открытых в период с 05.07 по 11.07.2021, независимо от фактической даты вылета.
ТОП направлений для туристических пакетов
Статистика по направлениям пакетного отдыха основана на новых заказах на туры, открытых в период с 05.07 по 11.07.2021, независимо от фактической даты начала поездки.