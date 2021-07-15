Вы удивитесь, узнав, какие летние направления для путешествий стали самыми популярными в Эстонии

Катрин Ааслайд, менеджер по маркетингу компании Estravel говорит, что в течение последних четырех месяцев продажи туров и заграничных поездок постоянно росли. И июньские результаты доказывают, что путешествия снова стали популярными, а жители Эстонии доверяют турфирме. Радует и тот факт, что те, кто ранее самостоятельно бронировал билеты и отели, теперь не хотят этим заниматься и идут в турбюро.

Генеральный директор Анне Самлик отметила, что нынеший оборот хоть и хорош, но составляет лишь «50% от оборота за июнь в докризисном 2019 году».

Статистика показывает, что греческие острова, Грузия, Турция и Черногория остаются самыми популярными направлениями отдыха в июле. Люди предпочитают дешевый чартерный отдых и удобные прямые рейсы.

ТОП направлений для покупки авиабилетов

Статистика по направлениям основана на новых бронированиях, открытых в период с 05.07 по 11.07.2021, независимо от фактической даты вылета.

1. Малага, Испания

2. Лиссабон, Португалия

3. Рим, Италия

4. Венеция, Италия

5. Жешув, Польша

6. Брюссель, Бельгия

7. Копенгаген, Дания

8. Тбилиси, Грузия

9. Вильнюс, Литва

10. Амстердам, Голландия

ТОП направлений для туристических пакетов

Статистика по направлениям пакетного отдыха основана на новых заказах на туры, открытых в период с 05.07 по 11.07.2021, независимо от фактической даты начала поездки.

1. Ираклион, Греция

2. Батуми, Грузия

3. Анталья, Турция

4. Тиват, Черногория

5. Тенерифе, Испания

6. Родос, Греция

7. Варна, Болгария

8. Бургас, Болгария

9. Алания, Турция