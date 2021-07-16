Способность забывать – великий дар. Что чаще всего стирают из памяти разные знаки Зодиака

Разные знаки Зодиака забывают совершенно о разных вещах. Одни не могут вспомнить о дне рождении лучшего друга. Кто-то забывает забрать детей на кассе в магазине. Некоторые представители зодиакального круга не могут вспомнить что такое: уважение к окружающим людям.

Овен

Эти представители зодиакального круга помнят обо всех мелочах. Однако частенько Овны забывают о главном. Они могут не поздравить свою вторую половинку с годовщиной или близкого друга с днем рождения. Не нужно обижаться на людей, рожденных под этим знаком зодиака. Лучше напомнить им заранее о грядущем празднике. Или хотя бы намекнуть, что скоро ожидается торжество.

Телец

Тельцы точно не забудут выключить дома утюг или плиту. Они помнят обо всех днях рождениях, даже дальних родственников или бывших одноклассников. Но вот, о чем действительно забывают рожденные в период с 21 апреля по 20 мая, так это о правилах. Они могут игнорировать ПДД или не соблюдать этикет. И дело не в их невоспитанности, они просто забывчивы.

Близнецы

Близнецы частенько забывают ценить время, причем не только чужое, но свое. Они настолько не собраны, что могут потратить впустую несколько часов. Если вам не нравится данная черта характера этих представителей зодиакального круга, то лучше сказать им об этом напрямую. Близнецы, конечно, пообещают все исправить, если не забудут.

Рак

Эти представители зодиакального круга забывают прощать. Они мстительны и редко дают кому-то второй шанс. Они не признают чужих ошибок. При этом свои собственные огрехи Раки часто не замечают. Они часто теряют хороших друзей и разрывают все связи с близкими из-за своей мстительности.

Лев

Львы частенько забывают, что неоправданный риск может быть опасен. Они любят экстрим и выплеск адреналина. Эти представители зодиакального круга могут устроить на свой день рождения сплав по горной реке или прыжок с парашютом. При этом они абсолютно не подумают, что далеко не всем гостям такие развлечения придутся по нраву. Огненные Львы вовсе не эгоистичны, они просто забывчивы.

Дева

Девы частенько забывают о конфиденциальности. Они привыкли высказывать свое мнение, даже если их никто не спрашивал. Эти представители зодиакального круга — кладезь непрошенных советов. Девы абсолютно не осознанно ранят своих близких жесткой критикой. У них нет злого умысла: сделать вам больно. Просто эти представители стихии земли забывают, что такое тактичность.

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