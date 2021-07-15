Ученые предупредили, что употребление алкоголя может вызвать рак

По словам специалистов, 740 тысяч новых случаев рака, зафиксированных в прошлом году, напрямую связаны с употреблением алкоголя. Это около 4% от всех установленных за год в мире онкологических заболеваний, сообщает mir24.tv.

Известно, что алкоголь способен провоцировать повреждение ДНК из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме. Кроме того, употребление спиртного вызывает выработку гормонов, которые способствуют развитию рака.

Ученые из семи государств изучили сведения по потреблению алкогольных напитков на человека в разных странах в 2010 году и сравнили их с числом онкологических заболеваний, которые были выявлены в 2020 году. Эксперты отметили, что десять лет – это период, который необходим для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака.

Специалистам удалось установить, что наибольшее влияние на развитие онкологических заболеваний оказывает чрезмерное употреблением спиртного. Однако даже умеренное употребление алкогольных напитков привело к более чем 103 тысячам заболеваний в 2020 году. Самое большое число приходятся на рак пищевода, гортани, полости рта, глотки, толстой и прямой кишки, печени и груди.

Исследование также показало, что среди регионов по показателям доли случаев онкологии, связанных с употреблением спиртных напитков, лидируют Восточная Азия, Центральная и Восточная Европа.

Среди государств наиболее высокие показатели зафиксированы в Монголии (10% от всех онкологических заболеваний в 2020 году), в Китае (6%), Индии и Франции (по 5%), Бразилии и Германии (по 4%) и США (3%).

Но результаты работы имеют некоторые уточнения, заявляют специалисты. Это связано с тем, что достоверно оценить влияние употребления спиртного на заболеваемость онкологией очень сложно. В частности, исследователи не учитывали возможное воздействие пандемии коронавируса, общий стаж приема алкогольных напитков, а также влияние прочих факторов, которые могут увеличить вероятность раковых заболеваний.



