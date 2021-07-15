Будете в Риге, не проходите мимо! В городе открылся новый Музей в темноте

Каждый посетитель в сопровождении слепого гида сможет познакомиться с объектами на ощупь в темном пространстве. Музей состоит из нескольких залов, которые посвящены разным органам чувств. Люди смогут лучше понять природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Это первый интерактивный музей в темноте, где у посетителей будет возможность выйти за рамки привычного восприятия мира, а также разрушать стереотипы о незрячих людях. Гостям будут доступны как индивидуальные, так и групповые экскурсии, а также разнообразные туры для детей, студентов, взрослых, мастер-классы и дегустации.

«Мне захотелось создать такой проект в Латвии, чтобы у людей была возможность совершить увлекательное путешествие в мир своих чувств и ощущений, а также убедиться, что даже в абсолютно новой среде можно находить позитивные моменты. Сегодня это пока что единственный проект в Северной Европе, когда во многих странах мира такие музеи уже давно популярны. Цель проекта — способствовать развитию терпимости и толерантности в обществе к инвалидам, а также разрушать стереотипы о незрячих людях», — рассказал автор проекта Максим Михеев.