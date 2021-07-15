Как Пугачева отреагировала на смерть своего второго мужа Стефановича?

Неужели Пугачевой безразлична участь Стефановича? Прошлые обиды так крепко засели в памяти, что нет желания даже комментировать трагедию? На эти вопросы ответил хороший знакомый звезды, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Хорошо известно, что режиссер при жизни всегда именовал себя «создателем» Аллы Борисовны. Он считал, что певица обязана ему и признанием, и богатством, и даже красивой фигурой (Александр Борисович якобы лично следил за внешностью супруги). Вот только дива все слова экс-возлюбленного опровергала, напоминая, что он не сыграл значимой роли в ее судьбе.

Памятуя об этом, фанаты решили, что Пугачева проигнорировала факт смерти досаждавшего мужчины. Оказалось, дело обстоит немного иначе.

«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сочувствует, она жалеет. Она не радуется. Алла Борисовна — хороший, порядочный человек», — подчеркнул Разин в интервью News.ru.

Между тем он уточнил, что при жизни у Стефановича и Пугачевой действительно были плохие отношения. Режиссера он назвал «предателем».



