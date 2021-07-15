56-летняя супермодель искупалась под водопадом в бикини и восхитила фанатов

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова искупалась в дикой природе и порадовала подписчиков. Ролик появился на ее странице в Instagram.

56-летняя знаменитость снялась в джунглях во время отдыха на Коста-Рике в роскошном отеле Hermosa-Hills. На размещенных кадрах манекенщица купается около скалы под водопадом в бикини синего цвета. Ее запечатлели с мокрыми волосами без макияжа и украшений.

«Во время прогулки набрели на водопад. Хорошо, что я всегда беру купальник в джунгли!» — подписала Поризкова пост, который набрал 133 тысячи просмотров. Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях под публикацией. «Прекрасная женщина», «Какая же ты горячая», «Я не верю, что тебе 56 лет», «Обожаю тебя!», «Красотка», — высказывались фанаты.

Ранее в июне Паулина Поризкова раскрыла секреты сохранения молодости без помощи пластических операций. Манекенщица заверила, что является противницей инвазивных и хирургических процедур для омоложения кожи. Женщина предпочитает ультразвуковую подтяжку лица и сокращение морщин с помощью плазменной ручки (устройство, точечно воздействующее на эпидермис и обновляющее кожу путем микроожогов).



