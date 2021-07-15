Русская Кардашьян: любимицу папы римского застукали голой на отдыхе
Светлана Касьян загорала топлесс, никого не стесняясь
Светлана Касьян загорала топлесс, никого не стесняясь
Оперная дива Светлана Касьян слывёт одной из самых сексуальных певиц. И не случайно! На днях вездесущим папарацци удалось заснять диву во время её отдыха на Сицилии. Она приятно проводила время, дрейфуя на дорогой яхте.
Собеседник
Из одежды на Светлане был только открытый розовый купальник. Впрочем, в какой-то момент Светлана расслабилась настолько, что решила позагорать топлес. Горячие снимки оказались в распоряжении Sobesednik.ru.
Наши корреспонденты связались со Светланой. Но она заявила: в том, что оголилась на яхте, нет ничего криминального.
– Что естественно, то не безобразно – прокомментировала своё появление Касьян. – Я не очень понимаю, почему мужчины могут загорать на отдыхе без верха? А стоит это сделать женщине – сразу вызывает бурю эмоций. Даже если она делает это в приватной компании. Мне совершенно не стыдно ни за эти снимки, ни за своё тело. Я загорала в компании мужа и друзей.
Собеседник
Напомним, что Светлана Касьян прославилась благодаря своему уникальному тембру голоса – меццо-сопрано. Девушка с успехом выступала на всех крупных оперных площадках мира. Её называют любимицей Папы Римского Франциска. Не так давно он лично вручил ей орден за «вклад в искусство».