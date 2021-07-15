Русская Кардашьян: любимицу папы римского застукали голой на отдыхе

Оперная дива Светлана Касьян слывёт одной из самых сексуальных певиц. И не случайно! На днях вездесущим папарацци удалось заснять диву во время её отдыха на Сицилии. Она приятно проводила время, дрейфуя на дорогой яхте.

Собеседник

Из одежды на Светлане был только открытый розовый купальник. Впрочем, в какой-то момент Светлана расслабилась настолько, что решила позагорать топлес. Горячие снимки оказались в распоряжении Sobesednik.ru.

Наши корреспонденты связались со Светланой. Но она заявила: в том, что оголилась на яхте, нет ничего криминального.