У МакSим началось воспаление в мозге: ее спасают процедурами за 12 000 евро в день

В Сети продолжают выяснять подробности о состоянии здоровья певицы МакSим, госпитализированной с двухсторонней полисегментарной пневмонией.

Официальные представители звезды стараются скрыть от широкой общественности подробности вокруг ситуации со здоровьем МакSим, однако ее друзья и представители из окружения более охотно общаются с журналистами и делятся подробностями ситуации.

Так, недавно появились слухи о том, что артистке стало хуже – в ее легких развился гнойно-воспалительный процесс, и начался сепсис.

По словам пульмонолога Сергея Пурясева, подобные процессы в легких являются обычным явлением при обширном поражении легочной ткани. «Функция пневмококка, который является возбудителем бактериальной пневмонии, – плавить легочную ткань также, как пламя расплавляет целлофановый пакет». – объясняет он в беседе с «КП».

Специалист подчеркивает, что происходит гибель легочной ткани, и появляется гниль, на фоне чего происходит развитие инфекционного процесса и последующих осложнений в виде гнойного абсцесса.

Микробы способны быстро распространиться по всему ослабленному организму пациента с помощью кровеносной системы. «Когда инфекция затягивается в кровь, а иммунитет не справляется с такой атакой, развивается сепсис», – сказал он.

Медик назвал заражение крови «практически необратимым процессом», когда весь организм поражается не только самими бактериями, но и выделяемыми ими ядами и токсинами.

Врач отметил, что в таком состоянии могут выжить только единичные пациенты, а для лечения назначаются мощные антибиотики и дезинтоксикационное лечение, состоящее, к примеру, к подключению к аппарату очистки крови.

По словам медика, согласно новым результатам КТ, обозначен у вокалистки и полисинусит. «Это воспаление желудочков головного мозга. Это тоже результат вторичного воспаления. Но обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удается справиться. Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все достаточно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить», - цитирует его Тelegram-канал Life Shot.

В таких ситуациях врачи могут использовать в совместном виде аппараты ИВЛ и ЭКМО, но это лечение стоит очень дорого. ИВЛ повышает уровень кислорода в крови, а ЭКМО очищает кровь. При этом очень сложно следить за такими препаратами и наблюдать за состоянием пациента. «Процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки», – отметил врач, подчеркнув, что не менее, чем каждую неделю меняются фильтры в аппарате, а это еще по 1 млн рублей за каждую замену.