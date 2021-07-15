У МакSим началось воспаление в мозге: ее спасают процедурами за 12 000 евро в день
По словам специалистов, сепсис при тяжелой форме пневмонии может быть очень опасен, пишет Topnews.
По словам специалистов, сепсис при тяжелой форме пневмонии может быть очень опасен, пишет Topnews.
Официальные представители звезды стараются скрыть от широкой общественности подробности вокруг ситуации со здоровьем МакSим, однако ее друзья и представители из окружения более охотно общаются с журналистами и делятся подробностями ситуации.
Так, недавно появились слухи о том, что артистке стало хуже – в ее легких развился гнойно-воспалительный процесс, и начался сепсис.
По словам пульмонолога Сергея Пурясева, подобные процессы в легких являются обычным явлением при обширном поражении легочной ткани. «Функция пневмококка, который является возбудителем бактериальной пневмонии, – плавить легочную ткань также, как пламя расплавляет целлофановый пакет». – объясняет он в беседе с «КП».
Специалист подчеркивает, что происходит гибель легочной ткани, и появляется гниль, на фоне чего происходит развитие инфекционного процесса и последующих осложнений в виде гнойного абсцесса.
Микробы способны быстро распространиться по всему ослабленному организму пациента с помощью кровеносной системы. «Когда инфекция затягивается в кровь, а иммунитет не справляется с такой атакой, развивается сепсис», – сказал он.
Медик назвал заражение крови «практически необратимым процессом», когда весь организм поражается не только самими бактериями, но и выделяемыми ими ядами и токсинами.
Врач отметил, что в таком состоянии могут выжить только единичные пациенты, а для лечения назначаются мощные антибиотики и дезинтоксикационное лечение, состоящее, к примеру, к подключению к аппарату очистки крови.
По словам медика, согласно новым результатам КТ, обозначен у вокалистки и полисинусит. «Это воспаление желудочков головного мозга. Это тоже результат вторичного воспаления. Но обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удается справиться. Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все достаточно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить», - цитирует его Тelegram-канал Life Shot.
В таких ситуациях врачи могут использовать в совместном виде аппараты ИВЛ и ЭКМО, но это лечение стоит очень дорого. ИВЛ повышает уровень кислорода в крови, а ЭКМО очищает кровь. При этом очень сложно следить за такими препаратами и наблюдать за состоянием пациента. «Процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки», – отметил врач, подчеркнув, что не менее, чем каждую неделю меняются фильтры в аппарате, а это еще по 1 млн рублей за каждую замену.
Напомним, что певица МакSим находится в тяжелом состоянии уже около месяца. У артистки развилась тяжелая пневмония на фоне заражения коронавирусом.