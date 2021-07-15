Секси? Джиллиан Андерсон не будет больше никогда носить бюстгальтер

52-летняя Джиллиан Андерсон во время живого эфира через платформу «Инстаграм» пообещала своим подписчикам никогда не носить бюстгальтер снова. Во время долгих карантинов она приучила себя обходиться без этой части нижнего белья, которая является слишком некомфортной для нее. При этом Джиллиан подчеркнула, что ей все равно, даже если грудь будет «свисать до пупка», пишет Medikforum.ru.

Эта информация прозвучала во время ответов кинозвезды на вопросы многочисленных фолловеров, количество которых уже превышает 1,8 млн человек. Джиллиан призналась, что для нее слишком лениво носить бюстгальтер. Таков был ответ на вопрос одного из фанатов, который попросил прокомментировать ее карантинный гардероб.

Реакция Джиллиан Андерсон стала причиной целого взрыва обсуждений этой темы в социальных сетях. Какие-то девушки и женщины пообещали последовать примеру знаменитой актрисы, а какие-то говорили, что бюстгальтер поддерживает грудь и помогает сохранять женскую привлекательность. Без его использования женщинам будет некомфортно при передвижениях, а также появятся новые сложности в личной жизни, пишет The Daily Mail.



