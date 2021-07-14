Мороженое, горячий чай и холодная вода - что из этого действительно помогает освежиться в жару?

Сертифицированный латышский специалист по питанию Эва Катая пояснила, что следует учитывать при выборе мороженого и как часто его рекомендуется есть.

Эва Катая объясняет, что магазинное мороженое стоит воспринимать как лакомство, которое в повседневном рационе не должно составлять более 5% от общего количества потребляемых калорий - кроме того, его лучше есть раз в три дня!

И такое лакомство, как мороженое, не должно содержать более 200 калорий: «200 калорий - это рубеж. Соответственно, если мы с мороженым потребляем 400 или 500 калорий, нам после этого больше не захочется есть и мы украдем у своего организма возможность получить витамины, минералы, антиоксиданты - вместо них дадим жиры и сахар».

Кроме того, потребление калорий способствует согреванию тела.

Когда нам жарко и мы поели, нам становится немного теплее, поскольку при обработке полученной энергии выделяется тепло. Получается, что при помощи мороженого остудиться нельзя: «Мороженое в жаркий день может быть привлекательным, потому что оно холодное, а пить горячий чай нам не захочется. Но для чего на самом деле нужен горячий чай? Жители регионов с жарким климатом тоже пьют теплый чай, так как это лучший способ, как вывести пот из организма и таким образом освежиться», - рассказала специалист по питанию, добавив, что еще один хороший способ - пить прохладную воду, пишет RUS.TVNET.lv.

Возвращаясь к мороженому, эксперт советует обращать внимание и на объем упаковки: если вы едите мороженое в одиночестве, лучше все же выбрать порционное, чтобы избежать переедания.



