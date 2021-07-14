Фото: на Хийумаа отдыхают не только туристы, но и тюлени
Хейно Ребане, участвовавший в экспедиции на Хийумаа, сделал отличные снимки гнездящихся тюленей в заливе Кярдла.
Хейно Ребане, участвовавший в экспедиции на Хийумаа, сделал отличные снимки гнездящихся тюленей в заливе Кярдла.
Наблюдение за тюленями знакомит с жизнью и деятельностью этих млекопитающих, а также ученые получают новые знания о привычках питания и размножении зверей.
Хийумааским тюленям, похоже, понравились их исследователи, и они продемонстрировали свои лучшие стороны!
Смотрите фото!