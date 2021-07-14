Чт, 15.07.2021
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Фото: на Хийумаа отдыхают не только туристы, но и тюлени

Хейно Ребане, участвовавший в экспедиции на Хийумаа, сделал отличные снимки гнездящихся тюленей в заливе Кярдла.


 

Наблюдение за тюленями знакомит с жизнью и деятельностью этих млекопитающих, а также ученые получают новые знания о привычках питания и размножении зверей.

Хийумааским тюленям, похоже, понравились их исследователи, и они продемонстрировали свои лучшие стороны!

Смотрите фото!

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