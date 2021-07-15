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Загадочный мужчина с чемоданами коротает месяцы в Таллиннском аэропорту и не знает, когда это закончится

Гражданин Финляндии, который пребывает в таллиннском аэропорту два месяца ФОТО: limon.ee

Вчера в нашу редакцию поступила информация о лице, которое постоянно посещает пассажирский терминал Таллиннского аэропорта с тележкой, доверху загруженной чемоданами, однако никуда не уезжает и никого не встречает. В тот же вечер репортеры портала Limon.ee отправились в аэропорт, чтобы побеседовать с предполагаемым гражданином Финляндии. По данным очевидцев, он пребывает там на протяжении двух месяцев, где и как он спит – точно не известно.

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Вместе с оператором мы вошли в здание аэропорта и начали искать таинственного странника. Поиски не заняли много времени. Мужчина сидел на скамейках недалеко от прохода к воротам. Мы застали его спящим. Соблюдая дистанцию, я присела на соседнюю скамейку и аккуратно его разбудила. Я думаю, мало кому понравится, когда вы решили поспать, а вас будят.

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