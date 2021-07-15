Загадочный мужчина с чемоданами коротает месяцы в Таллиннском аэропорту и не знает, когда это закончится

Вчера в нашу редакцию поступила информация о лице, которое постоянно посещает пассажирский терминал Таллиннского аэропорта с тележкой, доверху загруженной чемоданами, однако никуда не уезжает и никого не встречает. В тот же вечер репортеры портала Limon.ee отправились в аэропорт, чтобы побеседовать с предполагаемым гражданином Финляндии. По данным очевидцев, он пребывает там на протяжении двух месяцев, где и как он спит – точно не известно.