Трансгендерную актрису впервые номинировали на «Эмми» за главную женскую роль
Трансгендерную актрису впервые номинировали на кинопремию «Эмми» за главную женскую роль. Об этом сообщает Variety.
Трансгендерную актрису впервые номинировали на кинопремию «Эмми» за главную женскую роль. Об этом сообщает Variety.
ЭмДжей Родригес стала кандидаткой в категории «Лучшая женская драматическая роль». Она сыграла Бланку Родригес-Евангелисту в сериале «Поза». Сама артистка назвала свою номинацию огромным шагом для ЛГБТ-сообщества, пишет Lenta.ru.
«Такой момент открывает и расширяет возможности того, что произойдет в будущем. Я верю, что Академия [телевизионных искусств и наук] дает эту возможность, и их глаза более чем открыты. Да, я действительно верю, что они будут продолжать в том же духе, и чувствую, что мы будем продолжать говорить на эту тему, поощрять это, информировать и обучать людей по всему миру. Это самое главное», — сказала Родригес.
Сериал «Поза» был создан Райаном Мерфи, Брэдом Фэлчаком и Стивеном Кэнелсом. Шоу затрагивает несколько аспектов нью-йорской жизни, включая культуру балов и взлет эпохи Дональда Трампа. Ранее еще один актер «Позы» Билли Портер получил за свою роль премию «Эмми», став первым темнокожим геем, победившем в категории «Главный актер драматического сериала».