Трансгендерную актрису впервые номинировали на «Эмми» за главную женскую роль

«Такой момент открывает и расширяет возможности того, что произойдет в будущем. Я верю, что Академия [телевизионных искусств и наук] дает эту возможность, и их глаза более чем открыты. Да, я действительно верю, что они будут продолжать в том же духе, и чувствую, что мы будем продолжать говорить на эту тему, поощрять это, информировать и обучать людей по всему миру. Это самое главное», — сказала Родригес.