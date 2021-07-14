У Петра Мамонова отказывает сердце

Сообщается, что у лидера «Звуки Му» отказывает сердце. Инсайдер утверждает: Петр Николаевич подключен к аппарату с дозатором, который подает специальный препарат в вену, чтобы сердце артиста совсем не остановилось.

Мамонов уже несколько дней находится между жизнью и смертью. У него уже отказали почки, и начался сепсис. Накануне супруга сообщила, что состояние музыканта остается критическим. Ольга уже не верит в чудо и готовится к худшему.

«Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он в коме... Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там...» —говорит Ольга Мамонова.