Теряется вкус жизни: Куклачев раскритиковал Моргенштерна и «Дом-2»

Современный шоу-бизнес пестрит разными артистами. За свою карьеру 72-летний Куклачев был знаком со многими легендарными советскими и российскими звездами, но в текущее время все иначе, и это он принимать не хочет.

От циркача досталось не только девушкам, продающим свою любовь за деньги, но и молодым людям, которые стали больше похожи на девушек внешне и манерами. Больше всего негатив у артиста вызывает рэпер Моргенштерн, которого недавно оштрафовали за пропаганду наркотиков.

«Я пытаюсь своих внуков дисциплинировать. Но они уже смотрят TikTok, знают, кто такой Моргенштерн. Я даже выговорить эту фамилию не могу. Объясняю им, что это кусок пустоты. А в жизни надо дорожить каждой секундой», – раскритиковал дрессировщик.

Наравне с рэп-исполнителем досталось и телестройке «Дом-2». Куклачев уверен, что программа пробуждает в зрителях лишь низменные чувства и инстинкты, а любовь уходит на второй план.

«Секс – дело хорошее, я ничего не имею против. Но это все-таки совершенно другое. Когда девочку настраивают на то, что секс — это главное, она начинает считать, а сколько у нее было мальчиков. Это приводит к тому, что теряется вкус жизни», – заявил Куклачев.

Своим поведением рэпер Моргенштерн раздражает не только известных артистов, но и даже людей на правительственном уровне. Недавно стало известно о поездке шоумена на Украину, где его внесли в черный список.



