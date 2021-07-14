Пять популярных российских актеров, от которых мы немного устали
Они востребованы и знамениты, но как же они иногда раздражают! Об этом пишет Kp.ru.
Они востребованы и знамениты, но как же они иногда раздражают! Об этом пишет Kp.ru.
Дарья Мороз, 37 лет
Актрисе 37 и именно столько она снимается в кино: дебютировала Дарья уже в трехмесячном возрасте, сыграв свою первую роль в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный…». Как младенцы попадают в кинематограф? Известно как – в этот прекрасный мир их на руках вносят родители. А уж когда они сами киношные люди (отец – режиссер Юрий Мороз, мать – актриса Марина Левтова), карьера предопределена.
Пока училась в школе, Мороз снялась еще пяти картинах. Став взрослой, она зарекомендовала себя как достойная, довольно известная актриса с завидной фильмографией, но все же не снискавшая подлинной популярности. Все изменилось после развода с режиссером Константином Богомоловым в 2018 году. То ли так совпало, то ли обретенная свобода в самом деле сильно повлияла на артистку, но зритель узнал совершенно новую Мороз. В 2019-м вышел первый сезон «Содержанки», где Дарья впервые так много снималась полностью обнаженной и участвовала в бесконечных постельных сценах.
Поначалу это выглядело свежо и дерзко. Но потом вышел второй сезон, третий, а вдобавок появился сериал «Клиника счастья» – и везде Дарья Мороз все раздевалась и раздевалась, все занималась любовью и занималась, делая это все более и более буднично. С таким выражением лица, как у Дарьи в интимных сценах, невыспавшиеся люди готовят по утрам омлет. Актриса явно переборщила с раскрепощением, а уж когда сценарии все более небезупречны, то на выходе получается совсем караул.
«Соблазнительные» сцены с участием Мороз стали вызывать чувство неловкости и раздражения. Совершенно точно ей стоило бы хотя бы на время прекратить раздеваться в кадре и заняться чем-то еще. Например, актерским перевоплощением и раскрытием своего персонажа, а все остальное оставить профессиональным актрисам из индустрии видео для взрослых.
Александр Петров, 32 года
Александр Петров – одаренный актер с ярко выраженной индивидуальностью, способный сразить публику одной улыбкой. Широкий зритель узнал о нем в 2012 году, после фэнтези-сериала «Пока цветет папоротник», а дальше пошло-поехало: режиссеры рвали, рвут и будут рвать Петрова на части, желая заполучить в свои фильмы именно его.
Чувство вкуса подводит актера – наряду с неплохими и даже выдающимися проектами («Звоните Ди Каприо!», «Текст»), его регулярно заносит в не слишком удачные картины («Притяжение»), а то и в полнометражный шлак («Лед», «Т-34», «Стрельцов»). По факту он снимается не так уж и много – 2-4 работы в год (актер и должен появляться на экранах часто, это же работа), но в силу однообразия подачи своих героев стало складываться впечатление, что Петров ну буквально везде. И везде одинаковый. Петрова настиг «синдром Безрукова», когда и без него нельзя, но и с тобой уже невозможно. Но если Сергей Безруков эту проблему давно решил – резко уменьшил частоту своего появления, соглашаясь только на штучные, заведомо удачные проекты, а все остальное время занимается режиссурой, то Петров, похоже, еще упивается своей ролью в истории мирового кино.
А самое печальное, что никак не повзрослеющий парень начисто лишен самоиронии и тотально не способен критически посмотреть на себя со стороны. Так, он устраивает поэтические вечера, где читает свои совершенно чудовищные стихи, а его прошлогодняя декламация стихотворения Семена Гудзенко «Нас не нужно жалеть» в Волгограде на Мамаевом Кургане – просто образец истерики и помешательства (ищите в Youtube). Осознание собственного величия – еще одна его печальная особенность, и это мешает ему стать по-настоящему хорошим, меющим быть разным актером.
Александр Робак, 47 лет
Александр Робак – один из лучших российских актеров-мужчин прямо сейчас. По-настоящему мощный, яркий, при этом предельно лаконичный в кадре. Его драматические образы складываются в портрет современника: немногословного мужчины несколько за 40, много повидавшего, стоически переносящего испытания, которые подкидывает судьба, и готового постоять за себя и своих близких («Шторм», «Полет», «Эпидемия», «Мертвое озеро»). Вместе с тем Робак – феноменально одаренный комедийный актер: вспомним его Ивана Самсонова в «Домашнем аресте» и Геннадия Цветкова в «СидяДома». И комическая грань его таланта только дополняет образ русского мужика наших дней.
Проблема Робака – на самом деле проблема нашей сериальной и киноиндустрии. Прошли времена, когда режиссеры старались не брать актера на роль, которая похожа на его предыдущую работу. Сейчас делают ровно наоборот. Режиссеры то и дело требуют от Робака сбацать им ровно то же самое, что он исполнил только что. И он идет им навстречу – особенно это касается проходных сериалов типа «Войны семей». Эта низовая версия его героя: он все время «бычит» на окружающих, ловко опрокидывает стопарики и не любит всяких там либералов и интеллигентов – ни дать ни взять хорошо обученный цирковой медведь.
К счастью, стоящих ролей у него все же больше.
К бесспорным изъянам Робака, утомляющим зрителя, можно отнести разве что его манеру говорить – тихо и не очень неразборчиво. С другой стороны, за годы эта особенность только стала добавлять актеру обаяния. В конце концов, люди с плохой дикцией встречаются в жизни – почему их не должно быть на экране?
Сергей Бурунов, 44 года
Слава пришла к нему поздно – в 2016 году, когда вышел «Полицейский с Рублевки», ему было уже почти 40. Он уже был опытным актером дубляжа (русский голос Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Адама Сэндлера, Ченнинга Татума и др.), за его плечами была успешная «Большая разница» на Первом канале, десятки небольших ролей в кино, но его имя мало помнил. И вдруг он стал звездой, которую узнают на улицах.
Драматический опыт прошлого (а там еще и несбывшаяся мечта стать летчиком, как мы помним) стал для него надежной прививкой от звездной болезни. Этот опыт – еще и фундамент его таланта: когда тебе есть, что вспомнить (а еще больше того, чего вспоминать не хочется), тебе есть чем играть. У Бурунова редкий дар – актерски он существует на грани драмы и эксцентрики, он одновременно грустный и смешной, при этом всегда уместный, точный, не переигрывающий. Бурунов – это Петров здорового человека.
И очень жаль, что по-настоящему классный сценарий для актера пока не написан. Две последние его работы, где у Бурунова главные роли – «Родные» и «Пара из будущего», не лишены обаяния, но слишком несовершенны, чтобы быть достойными его таланта. Как и Робак, актер вязнет в одном и том же амплуа. Бурунову срочно нужен сериал экстра-класса – его собственный Breaking Bad, чтобы выйти на новую орбиту, где нет навязываемой продюсерами будничной пошлости и штампов.
Данила Козловский, 36 лет
В свое время Данила Козловский остановился на самом краю пропасти чрезвычайной востребованности, где сейчас барахтается Александр Петров. Никаких проходных сериалов, никакого безостановочного мельтешения. И вообще ушел в режиссуру полномасштабных жанровых проектов. Оставим пока за скобками, насколько они хороши, в данном случае они важны просто как факт: «Тренер» (2018), «Чернобыль» (2021), «Карамора» (картина готова, премьера запланирована на начало 2022 года). И ведь это все разноплановые работы: героическая спортивная драма, фильм-катастрофа и триллер-фэнтези. Вот же Данила, вот же универсал!
А теперь давайте посмотрим, кто же сыграл в этих фильмах главные роли? «Тренер»: Данила Козловский. «Чернобыль»: Данила Козловский. «Карамора»: Данила Козловский.
Так вот с чем был связан уход в режиссуру — просто господин Козловский однажды оглянулся окрест, а достойных его таланта постановщиков нет. «Тренер», к слову, получил средние оценки критиков, а «Чернобыль» с треском провалился (справедливости ради заметим, что этому немало способствовала пандемия, но ведь фильм – порожняк).
И вообще чем больше смотришь фильмы Козловского, тем больше уважаешь его вечного антагониста Александра Петрова: этот хотя бы в режиссуру не лезет.