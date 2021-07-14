Пять популярных российских актеров, от которых мы немного устали

А самое печальное, что никак не повзрослеющий парень начисто лишен самоиронии и тотально не способен критически посмотреть на себя со стороны. Так, он устраивает поэтические вечера, где читает свои совершенно чудовищные стихи, а его прошлогодняя декламация стихотворения Семена Гудзенко «Нас не нужно жалеть» в Волгограде на Мамаевом Кургане – просто образец истерики и помешательства (ищите в Youtube). Осознание собственного величия – еще одна его печальная особенность, и это мешает ему стать по-настоящему хорошим, меющим быть разным актером.

Александр Робак, 47 лет

Александр Робак – один из лучших российских актеров-мужчин прямо сейчас. По-настоящему мощный, яркий, при этом предельно лаконичный в кадре. Его драматические образы складываются в портрет современника: немногословного мужчины несколько за 40, много повидавшего, стоически переносящего испытания, которые подкидывает судьба, и готового постоять за себя и своих близких («Шторм», «Полет», «Эпидемия», «Мертвое озеро»). Вместе с тем Робак – феноменально одаренный комедийный актер: вспомним его Ивана Самсонова в «Домашнем аресте» и Геннадия Цветкова в «СидяДома». И комическая грань его таланта только дополняет образ русского мужика наших дней.

Александр Робак ФОТО: Instagram

Проблема Робака – на самом деле проблема нашей сериальной и киноиндустрии. Прошли времена, когда режиссеры старались не брать актера на роль, которая похожа на его предыдущую работу. Сейчас делают ровно наоборот. Режиссеры то и дело требуют от Робака сбацать им ровно то же самое, что он исполнил только что. И он идет им навстречу – особенно это касается проходных сериалов типа «Войны семей». Эта низовая версия его героя: он все время «бычит» на окружающих, ловко опрокидывает стопарики и не любит всяких там либералов и интеллигентов – ни дать ни взять хорошо обученный цирковой медведь.

К счастью, стоящих ролей у него все же больше.

К бесспорным изъянам Робака, утомляющим зрителя, можно отнести разве что его манеру говорить – тихо и не очень неразборчиво. С другой стороны, за годы эта особенность только стала добавлять актеру обаяния. В конце концов, люди с плохой дикцией встречаются в жизни – почему их не должно быть на экране?

Сергей Бурунов, 44 года

Слава пришла к нему поздно – в 2016 году, когда вышел «Полицейский с Рублевки», ему было уже почти 40. Он уже был опытным актером дубляжа (русский голос Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Адама Сэндлера, Ченнинга Татума и др.), за его плечами была успешная «Большая разница» на Первом канале, десятки небольших ролей в кино, но его имя мало помнил. И вдруг он стал звездой, которую узнают на улицах.

Сергей Бурунов ФОТО: Скриншот с Instagram