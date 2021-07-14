На карантине звезды активно делали пластику: после операции Люба Успенская стала стройнее

Для звезд тело и лицо – рабочий инструмент, поэтому артисты не жалеют денег и сил на то, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии. Модный у наших знаменитостей пластический хирург Тимур Хайдаров в интервью рассказал, как помогает звездам усовершенствовать тела. Оказалось, что вынужденный перерыв в работе из-за пандемии многие артисты использовали, как возможность сделать пластику, которую долго откладывали.

- Тимур, правда, что попу как у Кардашьян теперь женщины делают чаще, чем новую грудь? Как делают эту операцию?

- Не могу сказать, что сейчас культ больших ягодиц. Но запрос на липофилинг ягодиц за несколько лет вырос очень сильно. Причин несколько. Во-первых, люди увидели, что это возможно сделать с помощью пластической хирургии. Во-вторых, мужчинам на каком-то подсознательном уровне все-таки нравятся шикарные ягодицы. Существует два вида операций, оба помогают увеличить и придать объем ягодицам: с помощью имплантов или собственного жира. Я отдаю свое предпочтение второму виду. Но когда собственного жира в организме недостаточно, то приходиться использовать импланты.

- Любови Успенской вы сделали именно такую операцию? Как ей не потерять форму – делать какие-то упражнения или можно расслабиться?

- Да, у Любы Успенской была именно такая операция. Мы немного поработали с ее привлекательными формами: освежили, придали объема, добавили тонуса и бодрости ткани. Вы сейчас сами можете увидеть результат: она ходит в обтягивающих шортах и платьях - выглядит шикарно.

Для того, чтобы придать объем ягодицам мы собрали собственный жир певицы – понемногу со всего тела. Поэтому, конечно же, после операции Люба стала стройнее. Чтобы результат был долгосрочным – его нужно поддерживать. Не изнурительными тренировками и жесткими диетами, а грамотными небольшими поддерживающими занятиями и правильным питанием. Более того, когда человек после операции видит идеальное тело – он старается не потерять результаты.

- Недавно вы оперировали блогера и певицу Инстасамку – Дашу Затееву. Какой у нее был запрос и зачем она поправлялась перед операцией?

- Мы действительно недавно прооперировали Дарью (Инстасамку). Ее запрос был сформулирован так: округлые, красивые, сексуальные ягодицы - как для тверка. И все хирурги, у которых она была, сказали ей, что это невозможно. Ей предлагали единственный вариант: увеличение с использованием имплантов, добавляя, что форму все равно не поменять. В итоге она пришла к нам в клинику на консультацию с фотографией попы, которую она хочет. Мы спросили: сможет ли она поправиться на три – пять килограммов. Дарья ушла поправляться – справилась. А на операции мы собрали весь этот жир: с рук, с ног, с боков – и ввели его в ягодицы, придав им нужную форму. Сделали так, как она хотела.

- Вот сделали вы ведущему «Дома-2» блогеру и певцу Даве новый пресс, кубики. Насколько ему хватит эффекта операции? Нужно ходить в зал, чтобы кубики не пропали?

- Мы сделали Давиду красивейшее атлетическое тело, прорисовали кубики. Они, кстати, у него настоящие – это его собственные мышцы, а не мягкие, сформированные из жира. Если мужчина сразу после операции забросит спорт, начнет злоупотреблять вредной пищей, то попрощаться с хорошим результатом операции сможет очень быстро. Для того, чтобы сохранить его максимально долго, нужно хотя бы немного заниматься физкультурой. Мой совет не только тем, кто сделал липосакцию, а всем: «Ребята, занимайтесь физкультурой по утрам и следите за питанием, и вы будете здоровы. А если это делать после операции, то еще и красивы!»

- «Тройка» самых востребованных пластических операций у звезд в Москве? Запрос в пандемию вырос?

- Звезды такие же люди. Поэтому по статистике самые востребованные операции у всех: это липосакция, изменение формы груди, носа. Что касается пандемии, то действительно спрос вырос. Звезды на время карантина остались без работы, поэтому пандемию они рассмотрели, как возможность сделать пластические операции и пройти реабилитацию.



