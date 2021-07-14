Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом

Но, оказалось, что это были лишь домыслы поклонников. На самом деле отношения, даже если и начинались, достаточно быстро закончились. Американские СМИ утверждают, что чувства остыли после отказа 35-летней модели ехать с музыкантом на его шоу в Париже.

«Канье нравится Ирине, но как друг, она не хочет с ним отношений, – сказал инсайдер. – Она не хочет, чтобы все думали, что они встречаются, как об этом бы писала пресса. Если бы она согласилась на совместную поездку, она бы читала об их отношениях весь следующий месяц».

Но тогда встает вопрос о совместных вечеринках и возвращении на одном самолете. Утверждалось, что пара сблизилась после того, как 44-летней Уэст подал документы на развод и вспомнил о былых чувствах к модели, которые якобы были еще в начале 2010-х. Поэтому он и пригласил русскую знаменитость на свой день рождения в Прованс.

«Ту вечеринку она посетила как друг. Кроме нее там были еще 50 человек, – объясняет знакомый Шейк. – Сейчас она не хочет ни с кем связываться и счастлива жить сама по себе».

Напомним, Ирина и Канье знакомы еще с начала 2010-х годов. Тогда рэпер позвал ее стать главной героиней клипа на песню Power, а также сотрудничал с ней во время показов своего модного бренда кроссовок. Кроме того, рэпер упомянул ее фамилию в композиции Christian Dior Flow.



