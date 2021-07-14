Эстонский эксперт по наслаждению рекомендует: «Оральный секс - это фитнес для лица!»

В условиях нынешней жары трудно передвигаться, не облившись потом, не говоря уже о сексе. Эпп Кярсин имеет отличное решение для этого периода года. А именно, она предлагает более тенистые или кондиционированные места, чтобы удовлетворить свои пристрастия. «Важно, чтобы качество секса было на высоте», - говорит Эпп, добавляя, что, на самом деле, вам не нужно заниматься сексом все время.

На сегодняшний день Карсин обучила более 19 тысяч человек, и на ее тренировки приходит все больше и больше мужчин. «Сегодня я провожу больше еженедельных тренировок для мужчин, чем для женщин», - говорит она, отмечая, что мужчины намного смелее и осознаннее. Ведущий Андрес Пуусепп также посетил тренинги от Карсин, и, он отметил, что применил полученные знания на практике, но признает, что не особо этим занимается. Эпп говорит, что каждый раз не нужно углубляться в тему и лишний раз подчеркивает качество:

Один раз в месяц — продолжительно и тщательно — это уже очень хорошо!

24 июля в Хаапсалуском замке состоится фестиваль «Хорошая жизнь – саморазвитие», где также выступит Эпп Кярсин, чтобы больше рассказать о сознательной сексуальности.

Я делаю то, что люблю, и секс — моя страсть»,

- восклицает Эпп, не представляя жизни без этого. «Это самое прекрасное, что может случиться с человеком», - добавляет она.

Жизнь Эпп - это как будто бы миссия, потому что, по ее словам, 70-80% женщин делают вид, что испытывают оргазм, и это печально. У мужчин также есть проблемы с преждевременной эякуляцией, которые, по словам Карсин, также могут быть устранены.

Человека-одноминутку можно превратить в человека, который продержится 20-30 минут и даже час,

— говорит Эпп Карсин.



Во время изоляции, тренер по наслаждениям уделяла время себе и не тренировала онлайн. «Личное присутствие и вся энергия, которая создается мужчинами и женщинами - это пространство моей любви", - говорит она, и добавляет, что это так хорошо, что она решила не переносить свои тренировки в Интернет. Эпп утверждает, что:

Прямой контакт - это совсем другое!

Курсы Кярсин также включают обучение оральному сексу. «Час теории, час практики. Иногда случается, что, когда я стираю эту кучу фаллоимитаторов в ванной, то после тренировки, у одного из "Гербертов" презерватив натянут по самые яйца», - признается Эпп, и добавляет, что во время обучения оральному сексу также учат использовать презервативы. «В практической части используется шоколадный крем: я показываю, а другие следуют примеру.

Оральный секс - это фитнес для лица и способ оставаться молодыми!

Но что же делать, если усталый мужчина приходит с работы? Эпп рекомендует начать с массажа с кокосовым маслом, чтобы расслабиться и повысить сексуальное влечение. «Женское прикосновение - это лучшее средство для смягчения последствий».

Тренинги Кярсин проходят как в одиночку, так и в парах, а также с друзьями и коллегами. По словам Эпп, менеджер компании сказал ей, что, когда люди счастливы дома, они во много раз более продуктивны на работе, поэтому "все, что остается, - это согласиться". Хорошие отношения и приятный секс повышают индекс счастья.