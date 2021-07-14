«Жирненькая»: Невеста Моргенштерна перестала стесняться пышных форм

В личном микроблоге избранницы рэпера появились фотографии в откровенном наряде. Короткий топик и шорты не скрывают пухлые ножки и животик девушки. 21-летняя невеста Моргенштерна всегда переживала по поводу внешности. Об этом свидетельствуют следы фотошопа на многих снимках: с помощью фильтров всегда выровнен тон лица и подтянуты ноги. Но на последних кадрах Дилара предстала перед подписчиками во всей красе, не обращая внимание на хейтеров, пишет Starhit.ru.

Крути карусель и смотри фото аппетитной Диляры!

Хотя едких комментариев под фотографиями набралось немало. Многие отметили, что девушка выглядит не так, как обычно: «А она поправилась!», «Жирненькая», «Что ты в лифчик наложила? Все знают, что там меньше первого размера!», «Диларе пора худеть!»

Зинатуллина и до этого получала много неприятных отзывов, но недавно решила распрощаться с ненавистными комментаторами, раскрыв цифры своего веса. Невеста Моргенштерна призналась, что весит 61 килограмм, и теперь не стесняется этого. Пышные формы не мешают девушке сниматься в откровенных фотосессиях, быть желанной девушкой и частой гостьей модных вечеринок.

Напомним, что три дня назад Моргенштерн сделал Диларе предложение. Это произошло в процессе работы над клипом. На глазах всей съемочной группы Алишер сел на колено перед девушкой и достал кольцо. Она всегда мечтала о таком романтичном жесте со стороны возлюбленного и наконец получила то, чего так ждала. Когда состоится официальная церемония и вечеринка в честь молодых, пока неизвестно.



